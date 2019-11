Romelucuore d'oro. L'attaccante delle della nazionale belga ha raggiunto, con la doppietta rifilata aa metà ottobre, quota 50 reti con il. Contro laè arrivato a 52 gol, martedì è pronto a ritoccare il suo bottino contro Cipro. Per l'occasione, allo Stade Roi-Bauduin di Bruxelles, Lukaku ha preso 5 mila biglietti e li ha regalati al "Belgian Fan Club 1895" e a due organizzazioni di beneficenza: la "Diabetes Liga" e la "Kom op Tegen Kanker", enti che si occupano della prevenzione e della cura di malattie come diabete e cancro. Il tutto, a causa di una promessa, fatta su Instagram, prima di raggiungere i 50 gol in nazionale. Patto rispettato.