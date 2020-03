Anche l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku scende in campo nella battaglia contro il coronavirus. Il calciatore belga ha inviato un messaggio attraverso i canali social del club nerazzurro e ha annunciato la donazione di 100.000 euro all'ospedale San Raffaele, uno di quelli maggiormente coinvolti in questa emergenza sanitaria: "L'Italia è un Paese incredibile che ha fatto molte cose buone per me e la mia famiglia. Voglio aiutarlo".





