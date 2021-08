Conto alla rovescia per il passaggio di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea. I due club hanno già trovato l'accordo per 115 milioni di euro, mentre per l'attaccante belga è pronto un contratto con un ingaggio da 15 milioni di euro netti all'anno bonus compresi. Ieri il calciatore si è sottoposto alla prima parte di visite mediche a Milano, per poi trasferirsi a Monte Carlo insieme al suo agente Federico Pastorello.



COSA MANCA - Il club inglese sperava di tesserare Lukaku in tempo per la Supercoppa Europea di domani sera contro il Villarreal a Belfast, invece i tempi si sono dilatati. Questo perché, prima di dare il via libera definitivo, l'Inter aspetta Edin Dzeko dalla Roma. Che a sua volta, prima di lasciar partire il bosniaco verso Milano, vuole trovare un sostituto sul mercato. In questo senso il primo obiettivo dei giallorossi è soffiare ad Arsenal e Atalanta l'inglese Tammy Abraham del Chelsea: si tratta un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni per una valutazione complessiva sui 35/40 milioni di euro. Tutte le parti in gioco sono ottimiste per chiudere il cerchio: è solo una questione di tempo e presto si completerà il domino sul mercato degli attaccanti.