Sono due vecchie conoscenze della Serie A, ma restano tra i giocatori più attesi di questa nuova stagione. Romelu Lukaku e Paulo Dybala vogliono entrambi rilanciarsi dopo una stagione che, seppur in maniera diversa, è stata complicata per entrambi. I due attaccanti di Inter e Roma sono però intenzionati a partire con il botto: Il centravanti belga è pronto a riprendersi i nerazzurri e punta subito al gol nelle prime uscite del campionato che partirà domani: per i betting analyst di Goldbet.it, la possibilità che l'ex Manchester United segni almeno tre reti nelle prime tre giornate si gioca a 2,15, mentre con quattro marcature o più la quota sale a 4. Un inizio da paura con almeno cinque gol nelle tre gare che apriranno la stagione paga invece 9 volte la posta. Anche Dybala può partire forte sotto la guida di José Mourinho: in caso l'argentino vada in rete due o più volte nelle prime tre partite la quota è di 1,85, mentre un avvio con tre o più gol è visto a 4. L'ex Juve in gol almeno quattro volte nelle prime tre giornate vale invece 10 volte la posta.