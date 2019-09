. E, d’altra parte, le cose cambiano, si trasformano. Diciamo sommariamente che. Anzi, la maggior parte degli italiani si commuoveva per le battaglie di Martin Luther King, per l’apartheid, per i neri che in Alabama potevano prendere solo il proprio autobus. Insomma, detestavamo le discriminazioni.Certo, gli italiani non sono stati esenti dall’intolleranza e dal disprezzo nemmeno verso i propri compatrioti: vedi l’annosa vicenda dei “terroni” al nord, riproposta poi anche grazie ad un partito che la cavalcava fino a poco tempo fa, rimpiazzandola, oggi, con l’odio verso il migrante di pelle scura. Se te la pigli con uno che parla la tua stessa lingua, che ha condiviso con te guerre e disastri, che pratica la tua stessa religione e ha , addirittura, il colore della pelle uguale al tuo, te lo immagini cosa può accadere di fronte a “un africano negro”?. Manifestazioni molto riconoscibili, non solo per le offese esplicite verso chi ha l’indelebile colpa di avere la pelle scura, ma anche per iE’ un fenomeno che, da noi, dura già da parecchi anni., con un incredibile comunicato in cui si spiega che i “buu” sono tesi a destabilizzare il sistema nervoso dei calciatori di colore e che, quindi, Lukaku può stare tranquillo. Per altro, sempre a Cagliari, l’anno scorso Matuidi, insultato a più riprese, voleva smettere di giocare; Koulibaly, pesantemente offeso durante un'altra gara, anche. A Cagliari, il Presidente dei rossoblù rispose, l’anno scorso, che non si era sentito nulla: al massimo due o tre persone “disturbate”. Dovevano essere tenori, visto che anche in TV le offese si distinguevano chiaramente.Insomma,, ne sono ossessionati e poi, da poveri visionari, se ne lamentano. Altro che “facciamo qualcosa”, altro che condanne rituali dalle massime istituzioni, altro che “interrompiamo le partite”. E perché mai? In fondo cosa è successo? Non facciamola lunga, per carità: è stato forse ucciso qualcuno?Nel caso che l’impiccagione non vada a buon fine, trattasi di semplice sfottò.