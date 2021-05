. I giocatori ad aver vinto più(3) sono Romelu, Zlatan, Josipe Lorenzo. Simonè il difensore ad averne vinti di più (2) mentre Emanueldelil più giovane vincitore., leader incontrastato dell’Inter,. L’attaccante belga ha vissuto una delle sue migliori stagioni a livello realizzativo,In più ha fornito ben 11 assist nel torneo appena concluso, diventando il primo giocatore capace di raggiungere almeno 20 reti e 10 assist in una singola stagione di Serie A dal ritorno a 20 squadre nel 2004/05.In fase difensiva, Nicolòè il giocatore con il più alto valore nel Pressing (95,5%), mentre a Cristianspetta il record di Aggressività (95,1%).(K-Movement 94,8%). Un dato interessante è che il classe ’99 dell’Inter è stato il difensore che ha iniziato più sequenze su azione terminate in gol nella Serie A 2020/21 (sette).In fase di possesso, Federicoè il giocatore più aggressivo (96,2%), Luisil più performante nella creazione di spazi (K-Movement 95,3%), seguito da Lorenzo. Un piccolo approfondimento sicuramente va dedicato a, autore di 22 reti in un campionato straordinario., nessun giocatore ha fatto meglio di lui nel periodo., a fronte di un volume relativamente basso (9,3 km a partita, di cui 1,9 ad alta intensità) sviluppa ben 24 sprint esplosivi a partita, con un Indice di Efficienza Tecnica superiore al 93%.. In più, l’attaccante classe ’85 ha stabilito un altro record, diventando il primo calciatore a vincere il premio di capocannoniere in Serie A, LaLiga e Premier League.Da segnalare gli ottimi valori nella fase di costruzione di Rodrigo(K-Pass 94%) e di Zlatan(con picchi del 98% in K-Solution). Il centrocampista argentino è il giocatore che ha percorso più metri palla al piede in questa Serie A (9863), oltre ad aver completato il maggior numero di dribbling (122).Tra i giovani, se Dusanemerge per il potenziale di Efficienza Tecnica (95%), Victorha i valori più alti in Efficienza Fisica (con un potenziale del 98%). L’attaccante serbo della Fiorentina è il calciatore ad aver segnato in percentuale il maggior numero di reti della propria squadra (45%) in questa stagione di Serie A.