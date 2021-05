Finito il campionato, vi proponiamo la squadra deipiù l'allenatore secondo la media dei voti assegnati dagli inviati di. Da tener presente che abbiamo preso in considerazione solo i giocatori con almeno 10 presenze.Davvero una bella stagione per il portiere doriano. La squadra di Ranieri ha subìto meno gol di Lazio e Roma che si sono qualificate per le coppe europee.E' stato indiscutibilmente il miglior terzino destro del campionato, una delle principali risorse offensive dell'Inter.Un intoccabile (e insuperabile) della difesa di Conte. La sua crescita è stata continua.Ha avuto qualche flessione, ma nella difesa rossonera ha portato forza e sicurezza. E' stato bravo e umile a farsi gestire in campo da un "professore" come Kjaer.Come posizione è un terzino di fascia destra, però in questo campionato ha dimostrato di poter giocare ovunque, anche a centrocampo. E' sorprendente che non sia stato inserito nel listone azzurro da Mancini.Il miglior centrocampista italiano della Serie A 2020-21. Ha tenuto un rendimento alto e costante prendendo sempre più autorevolezza.Una sola parola: fondamentale. Lo è stato dalla prima all'ultima giornata.Tecnica, forza, resistenza, visione di gioco, assist e gol (9 per l'esattezza): è un giocatore da Champions League.Diciassette reti per un attaccante che sembra di nuovo arrivato al punto più alto del suo rendimento.Il colombiano ha avuto la media-voto più alta di tutta la Serie A. Giocatore fantastico.Finale amaro, amarissimo, però l'intero campionato è stato di livello notevole. Ha battuto il suo record di gol raggiungendo quota 19.Ha superato di due decimi il tecnico campione d'Italia, di tre decimi Gasperini, l'ultima Panchina d'Oro: più dei risultati ha impressionato ancora una volta con il gioco.