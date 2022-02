Romelu Lukaku vuole lasciare il Chelsea. Il centravanti belga ha capito di aver sbagliato a tornare in Premier League. Relegato in panchina contro il Lille, nella partita fino ad ora più importante della stagione, Romelu è sempre più un corpo estraneo al progetto Chelsea. In campionato ha stabilito un record negativo, solo 7 palloni toccati in una gara intera, contro il Crystal Palace. Non è riuscito a inserirsi nel sistema di gioco di Tuchel, che a parole prova a difenderlo ma nei fatti lo esclude.





L'INTER - Romelu non è felice. Gli piacerebbe tornare all'Inter. Questo è il suo desiderio, voleva rientrare in Italia già a gennaio. Per questo a dicembre ha rilasciato quell'intervista a Sky nella quale professava amore ai colori nerazzurri. Ma il sogno si scontra con la realtà: l'Inter non ha preclusioni concettuali a riprendere il belga. Il problema sono i costi.



IIPOTESI TOTTENHAM - Lukaku è stato venduto per 115 milioni di euro la scorsa estate, e al Chelsea ne guadagna 12 netti a stagione. Cifre enormi per questa Inter. Non solo il prezzo del cartellino, anche l'ingaggio è ad oggi fuori dalla portata del club nerazzurro. Che infatti a gennaio ha ascoltato le voci senza approfondirle. Al mercato estivo mancano diversi mesi. Qualcosa potrebbe cambiare, certo, ma i costi dovrebbero essere quantomeno tagliati, con un aiuto del Chelsea. Che ad oggi non sembra intenzionato a fare regali. Romelu resta in gabbia, con Conte e il Tottenham come unica via di fuga realistica.