Romelu Lukaku parła in conferenza stampa prima della sfida del suo Belgio con la Danimarca dei suoi miglioramenti dopo gli anni all'Inter: "In Italia sono migliorato nel gioco. Ho una visione migliore e cerco di essere più costante, dall'inizio alla fine. Da quando sono diventato padre sono molto più rilassato. Dopo tre anni al Manchester e due all'Inter, mi sono calmato. Gestisco meglio le critiche, mi faccio scivolare tutto addosso".