Roma, Lukaku: 'Volevo stupire a Wembley? Chiedetelo al Chelsea'

Un'altra risata, e una risposta emblematica di Romelu Lukaku intervistato da Sky Sport UK al termine della sfida amichevole tra Belgio e Inghilterra condita da un bell'assist d'esterno del romanista. Il giornalista chiede a Big Rom se "voleva stupire qualcuno dopo essere tornato in Inghilterra per la prima volta da quando è in prestito alla Roma". La risposta di Lukaku è secca dopo una risata: "Dovresti chiederlo al Chelsea".



IL PRECEDENTE - In modo molto simile il belga aveva risposto a una domanda sul suo futuro pochi giorni fa in Italia: "Meglio che non parlo, dopo le polemiche in Inghilterra. Voi sapete...". L'attaccante a giugno dovrebbe tornare a Londra, dove però è probabile non troverà posto così come la scorsa estate. La Roma sta pensando a un eventuale riscatto, possibile però solo a qualificazione in Champions ottenuta.