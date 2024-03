Lukaku torna sulla rottura con l'Inter: 'Ero in una situazione difficile, la Roma mi ha aiutato'

Un gol importante, quello del 2-0 al Brighton, il 27esimo in Europa League. Romelu Lukaku non perde il vizio, è il bomber che la Roma ha cercato per tanto tempo. Il belga, al termine della sfida contro i ragazzi di De Zerbi, sconfitti 4-0, è tornato sul trasferimento nella Capitale: " Quando sono arrivato ho visto subito l'amore dei tifosi per questa magnifica squadra. Nainggolan mi aveva preparato tanto negli ultimi giorni per come mi sarei dovuto comportare alla Roma. I miei compagni sono stati bravissimi con me, Mourinho mi ha aiutato e adesso lo sta facendo De Rossi.



LA ROTTURA CON L'INTER - "Cerco sempre di dare il massimo per la Roma perché ero in una situazione difficile, tanta gente non sa quale fosse la mia situazione ma ringrazio tanto la Roma per avermi aiutato. Se mi piacerebbe rimanere a lungo? Ragazzi non voglio polemiche con l'Inghilterra, voi lo sapete. Devo essere un po' intelligente, capite".