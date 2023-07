Una settimana con l’Inter in stand by, sette giorni che Lukaku ha riempito con allenamenti, foto sui social e anche con meritato relax. In tutto questo, però, non c’è mai stato spazio per i nerazzurri, almeno stando alle indiscrezioni che filtrano da viale della Liberazione. Zero risposte ad Ausilio, Marotta e Simone Inzaghi, che nei giorni scorsi avevano provato a contattarlo, ma sempre con scarso successo. Fino a quando è scattato l’allarme, perché ad un certo punto l’ombra della Juventus è divenuta sempre più riconoscibile, motivo in più per cercare un dialogo con il calciatore e ricevere rassicurazioni in merito. Garanzie che Lukaku avrebbe però negato fino ad oggi, quando dopo diversi giorni di assenza ha riacceso il telefono.

LA LITE - Il primo contatto tra le parti, però, è stato tutt’altro che pacifico. In questi giorni l’Inter aveva comunque provveduto a portare avanti la trattativa con il Chelsea, arrivando addirittura a un accordo con i Blues, ma tra Lukaku e Ausilio qualcosa è andato storto. Il direttore sportivo, indispettito dal doppio gioco del centravanti, avrebbe usato parole molto dure per apostrofare il suo atteggiamento. Lo scontro verbale ha poi portato alla rottura tra le parti e alla nuova interruzione dei dialoghi. Nessuna notizia neanche da Ledure, fanno sapere dalla sede dell’Inter, dove qualcuno, invece, è certo che l’agente risponda immediatamente ai numeri con prefisso 011. Tra Lukaku e L’Inter c’è la Vecchia Signora, ma il triangolo no, Marotta non lo aveva considerato. E neanche Ausilio, che per l’occasione è stato tutt’altro che diplomatico. Difficile dire se lo strappo si possa ricomporre e se alla fine ogni cosa possa ritornare al suo posto. Per adesso è ancora viva qualche speranza, ma a tal proposito sarà molto importante anche la giornata di domani, nella speranza che le due parti riusciranno a parlarsi con maggiore serenità.