Romelu Lukaku senza pace. Dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori fin qui per praticamente tutto il campionato, continua a far discutere l'articolo pubblicato. e poi eliminato dal Sun, con alcune foto che ritraggono l'attaccante dell'Inter mentre fuma una sigaretta elettronica.



LUKAKU FURIOSO - Le preoccupazioni circa la forma fisica dell'attaccante belga vengono alimentate dal quotidiano d'oltremanica, anche se. come si evince dalle foto, l'uomo fotografato mentre fuma non sembra affatto Lukaku. Su tutte le furie l'ex Chelsea, che ha riposto duramente tramite il suo profilo Instagram, annunciando querele nei confronti del Sun: "Al Sun... Voi ragazzi state commettendo un errore con la persona sbagliata. Continuiamo a giocare, c...o. I miei legali vi contatteranno molto presto".