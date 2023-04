, ala del, ha voluto manifestare tutta la propri soddisfazione per la decisione della FIGC e del presidente Gabriele Gravina di concedere la grazia all'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku , che era stato squalificato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus per via dell'esultanza sotto la curva bianconera con il dito sulla bocca. In un tweet, il portoghese ha pubblicato tre emoji di mani che applaudono alla scelta della Federazione.