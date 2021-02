Lukaku-Ibrahimovic, atto secondo. I due giocatori, protagonisti di un testa a testa tutt'altro che amichevole nel derby di Coppa Italia, si ritroveranno uno di fronte all'altro nella sfida di domenica sera tra Milan e Inter. Sarà l'occasione per mettersi tutto alle spalle oppure continueranno a guardarsi in cagnesco? Secondo i betting analyst, lo scenario più probabile è il secondo, tanto che una stretta di mano tra i due, riporta agipronews, vale 2,50, mentre l'ipotesi contraria si gioca a quota sensibilmente più bassa, 1,45. A giocare a favore della mancata stretta di mano, ci sono illustri precedenti, come quello che riguarda il campionato italiano, tra Icardi e Maxi Lopez all'epoca in cui l'attuale calciatore del PSG giocava nell'inter e l'attaccante di Buenos Aires nella Sampdoria. Oppure, volgendo lo sguardo all'estero, il caso tra Evra e Suarez in Manchester United-Liverpool quando l'uruguaiano, al rientro dalla squalifica per razzismo, non salutò il rivale che lo aveva accusato.