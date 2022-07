Lukaku vuole restare a vita nell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centravanti belga vuole rimanere a Milano ben oltre l'anno di prestito: la chiave è il rapporto tra Chelsea e Roc Nation, l'agenzia che gli gestisce l'immagine.



Il contratto con gli inglesi ha una teorica scadenza nel 2026 ed è presto immaginare quali saranno gli scenari dopo un ipotetico secondo anno di prestito. In ogni caso, a prescindere dall’indirizzo che prenderà il Chelsea e dal futuro assetto della società Inter, Rom tra due stagioni avrebbe 31 anni e 15 di professionismo alle spalle: il belga non immagina per se una carriera tanto più lunga, ma la vuole solo e soltanto di nerazzurro vestita, magari con un romantico cameo finale all'Anderlecht. Tradotto, non è escluso che nel 2024, se ci saranno le condizioni, il trasferimento all'Inter potrebbe pure diventare definitivo.