L'incontro di ieri, in segreto, a Milano tra l'avvocato di Lukaku e l'Inter è servito per sciogliere ogni dubbio: le parti si cercano e si vogliono. E un accordo arriverà, senza problemi. Le cifre su cui si lavora sono elevate, visti i 15 milioni lordi all'anno che guadagna il belga, ma l'Inter potrebbe usufruire del decreto crescita riuscendo a chiudere il colpo entro il 30 giugno. Una soluzione si troverà, manca però l'accordo con il Chelsea, con l'Inter che spinge per il prestito.