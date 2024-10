Getty Images

Lukaku: "Napoli più importante del Belgio, ho scelto di lavorare. Il titolo più bello non l'ho ancora vinto"

Redazione CM

40 minuti fa



Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha parlato a Rai 1:



"Niente Belgio? Rimanere con la mia squadra era più importante per me. Ho scelto di lavorare: l'anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l'ho pagata".



CONTE - "Per me lui è molto importante. Tutti sanno il rapporto che ho con lui, mi conosce da sempre".



SERIE A - "La Serie A sta veramente tornando. Noi dobbiamo essere molto calmi perché siamo all’inizio del percorso. Il titolo più bello? Quello che deve ancora arrivare".