Lukaku non fa più gol con la Roma, il retroscena sul discorso alla squadra: 'Torno Big Rom'

L'ultimo gol di Romelu Lukaku con la Roma è di quasi un mese fa. In campionato, contro il Verona. Due reti nelle ultime otto partite e la voglia di dare una spallata al periodo no. L'attaccante è consapevole che ci si aspetta di più da lui, il primo ad ammettere che le cose non stanno andando come vorrebbe: "Posso dare di più" è la frase riportata dal Corriere dello Sport, secondo il quale il belga avrebbe parlato così al resto della squadra e a De Rossi. I compagni gli hanno fatto sentire la vicinanza: "Ne usciamo tutti insieme" è stata la risposta.



COME STA LUKAKU - La Roma fa quadrato intorno a Big Rom, mai messo in discussione dal nuovo allenatore. Lukaku è sostenuto da staff e compagni, sta lavorando a testa bassa con l'atteggiamento giusto di chi vuole uscire da un periodo no. Insieme al tecnico stanno studiando come poter essere più decisivo sotto porta già a partite dalla gara di Europa League contro il Feyenoord in programma domani alle 18.45. Chi sta vicino a Romelu racconta di un giocatore sereno e tranquillo, determinato a superare il periodo negativo che però non lo rende schivo o nervoso.



IL FUTURO DI LUKAKU - Lukaku si allena come sempre, un momento difficile in una stagione può capitare ma adesso è il momento di invertire la rotta. Romelu non ha distrazioni fuori dal calcio, è concentrato sulla Roma e quando non è in campo si gode la sua famiglia; il massimo che si concede è una passeggiata vicino casa se viene a trovarlo qualche amico. A metà maggio compirà 31 anni, il giocatore vuole giocarsi la conferma in giallorosso perché sa che questo può essere l'ultimo contratto importante della sua carriera in un campionato top.



LA GESTIONE DI LUKAKU - L'Europa League può essere l'occasione giusta per tornare al gol: in questa stagione ha totalizzato 5 gol e un assist in sei partite, sempre decisivo nella fase a gironi. Con Mourinho tra campionato e coppe le ha giocate tutte tranne la gara col Bologna saltata per squalifica, e sempre da titolare; il momento negativo potrebbe essere legato anche a un po' di stanchezza, non è escluso che, anche in vista dell'Europa, De Rossi possa gestire Lukaku facendolo riposare ogni tanto.