Roma, Smalling torna in gruppo in vista del Feyenoord

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare il match di giovedì contro il Feyenoord. Presente Smalling che punta alla secondo convocazione di fila. Scampato pericolo quindi dopo lo stop di due giorni fa dovuto alle condizioni pesanti del campo. Non dovrebbe esserci invece Cristante uscito in Roma-Inter per un problema alla schiena. De Rossi attende anche il rientro di Ndicka, l'ivoriano dopo la vittoria in Coppa d'Africa è atteso a Trigoria nei prossimi giorni.