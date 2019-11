Altro giro altra corsa e soprattutto altra giornata di Serie A che vuol dire, inevitabilmente, un nuovo weekend di gioie e sofferenze al Fantacalcio. Giornata difficile, post coppe, con Champions ed Europa League che possono spostare gli equilibri soprattutto delle energie fisiche e mentali dei giocatori scesi in campo. Spazio quindi a scelte intriganti, alla ricerca di assist, gol, bonus e porte inviolate. E come di consueto ritornano anche le nostre di scelte, quelle della sfida tra Calciomercato.com e Sos Fanta.



Da una parte CM, cerca assist fra centrocampo e difesa con Kolarov a Verona e Lazzari a Udine e piazza Lukaku con l'Udinese in attacco affiancato dalla scommessa Piatek, si sbloccherà finalmente? Speriamo di sì. Dall'altra SOS Fanta risponde con il tornado Higuain che si abbatterà sul Sassuolo insieme all'estro a centrocampo di Pjanic e di Castrovilli contro il Lecce. Nessuno ha scelto Immobile, una tassa che nessuno questa settimana ha voluto pagare. Calciomercato.com contro Sos Fanta: qual è la top 11 migliore?