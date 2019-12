Intervistato a margine della conferenza internazionale dello sport di Dubai, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha parlato del suo passaggio in nerazzurro e del passato al Manchester United.



IL MANCHESTER UNITED - "Il periodo lì (al Manchester ndr) mi ha reso più calmo. Non guardo la cosa in maniera negativa, mi ha davvero aiutato mentalmente per essere pronto e per crescere come giocatore e come persona. Non la vedrò mai come una brutta esperienza, perché mi ha aiutato ad essere dove sono oggi".



L'INTER - ​"Chiaramente adesso che sono all’Inter ci sono benefici per quanto appreso a Manchester sia dal punto di vista sportivo che non. Mi sono preparato molto e sono molto più calmo. Nella mia testa, c’è molta più serenità e compostezza".



SONO PIU' FORTE - Sono una persona che quando le cose non vanno bene io lo mostro attraverso tanta rabbia. Sono più forte dopo l’esperienza al Manchester United".