Adesso la capite la differenza tra Lukaku e Icardi? Adesso capite dove il belga ha cambiato l’Inter e come l’ha resa migliore? Perché per spessore umano l’ex United non è secondo a nessuno e a lungo andare questo aspetto si fa sentire in campo e, cosa più importante, nel gruppo. Perché stasera c’è un altro uomo in più felice, non che prima non lo fosse, ma adesso lo è di più. Parliamo del baby Sebastiano Esposito, che ha calciato il rigore e realizzato il gol del 3-0. Una marcatura che lo fa crescere dal punto di vista dell’autostima e che lo premia per i sacrifici. Un rigore che ha potuto realizzare perché il suo grande amico Lukaku, in corsa per il titolo di capocannoniere, se n’è fregato e ha messo davanti a tutto il noi. Posso essere davvero felice solo se lo sei anche tu. Questo il senso del discorso, che in panchina aveva reso felicissimo Conte.



REGALO DI NATALE - Amici fin da subito, dai primi giorni di ritiro, quando Lukaku ha preso il giovane Esposito sotto la sua ala. Da lì tanti passi fatti insieme, tanto mestiere rubato dal più piccolo al più grande. Così il regalo di Romelu è arrivato proprio a Natale, il pacco più bello da scartare, quello che fa esplodere San Siro e papà Agostino in tribuna, che di solito le guarda da gasa “Perché così riesco a gestire meglio l’emozione”. Conte ha una certezza in più, anche se a dirla tutta il tecnico salentino l’ha sempre detto: “Considero Esposito un vero e proprio elemento della rosa, uno a cui mi posso affidare”. Questa sera l’ha fatto, Esposito in campo dal primo minuto e il più esperto Politano in panchina. Un segnale chiaro che spiega il mutare delle gerarchie. Lukaku funziona con Lautaro e funziona anche con Esposito. Il baby, invece, cresce bene, anche grazie ai regali del belga. Adesso capite che il presente è più bello del passato?