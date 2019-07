Ole Gunnar Solskjaer ha confermato che Romelu Lukaku non scenderà in campo neanche nella prossima amichevole del Manchester United contro il Tottenham per una persistente condizione fisica precaria. Niente infortuni preoccupanti (anche per l'Inter che continua a trattarlo) quindi, ma soltanto altri, tanti, allenamenti personalizzati come quelli del nostro video.