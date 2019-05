Non c'è soltanto l'Inter pronta a chiudere il colpo Romelu Lukaku, in possibile partenza dal Manchester United nel prossimo mercato estivo. Il forte centravanti belga sogna di approdare in Italia, come ha dichiarato a più riprese in passato, e la Juventus pensa a lui come rinforzo per l'attacco, per sostituire Mario Mandzukic in caso di addio. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, però, lo United chiede ben 80 milioni di euro per lasciarlo partire in estate. La Juventus è alla finestra, ma non sembra disposta ad arrivare a una simile offerta.