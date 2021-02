IL TABELLINO

. Domenica prossima il derby le offre un’altra occasione. Se batte i rossoneri - risultato più che possibile - allunga a più quattro e, in pratica, comincia una piccola, ma significativa fuga.La Lazio, almeno fino al primo vantaggio nerazzurro, ha giocato meglio, attaccando con più uomini, senza però mai tirare in porta. Si può ragionevolmente dire che la squadra di Simone Inzaghi abbia fatto la partita anche dopo l’1-0, ma ha pagato gli errori di Hoedt (non avrebbe dovuto giocare e, per sostituire Radu, il tecnico piacentino ha dovuto schierare Acerbi centrale di sinistra), la mediocrità di Patric,. Perciò, anche se fino all’ora di gioco la Lazio ha tenuto di più la palla, non ne ha fatto un uso né vantaggioso, né logico.E dire che alla vigilia sembrava, per l’Inter, l’avversario più scomodo della serie A. Sia perché veniva da sei vittorie consecutive, sia perché le aveva ottenute giocando un calcio convincente e, a suo modo, spettacolare. Tuttavia le certezze dei biancocelesti si sono sbriciolate a poco a poco, cozzando non solo contro una difesa quasi granitica, ma soprattutto contro(entrato per Hoedt) decisiva nel servire la palla del terzo gol a Lautaro Martinez (tocco a porta vuota).Conte e Simone Inzaghi hanno giocato a specchio, non perché si volessero reciprocamente neutralizzare, ma perché il 3-5-2 è il sistema base della loro idea di calcio. L’allenatore interista, privo di Vidal, ha riproposto Eriksen insieme con Brozovic e Barella. Il danese non ha fatto il secondo centrale, ma la mezzala di inserimento, a sinistra, riuscendo a creare più problemi di Barella. Altra presenza non propriamente scontata, quella di: dialoghi stretti e piacevoli, molti uomini coinvolti nelle azioni offensive (provvidenziale un’uscita di piede di Handanovic fuori area), qualche buon smarcamento senza palla. L’Inter è stata ordinata, ma anche preoccupata.. L’arbitro ha deciso bene (Hoedt colpisce prima la palla di Lautaro, ma finisce per travolgerlo comunque), chi ha fatto male è stato il centrale della Lazio che, sul filtrante di Lukaku, era fuori posizione e ha dovuto rincorrere disperatamente l’avversario. La trasformazione di Lukaku è stata - come al solito - perfetta.Il primo tiro in porta della Lazio va registrato dopo 37 minuti (Immobile da fuori area, para Handanovic in due tempi), ma è stata prevalentemente l’Inter a rendersi pericolosa in contropiede (Brozovic ad Eriksen, cross basso e Reina che salva), fino a quando ha raddoppiato in modo fortuito:. Caso? Buona sorte? Comunque all’intervallo, l’Inter chiude avanti di due gol.Potrebbe fare il terzo (58’) se Hakimi, lanciato da Lautaro, non si facesse rimontare da Parolo, entrato al posto di Hoedt (l’altro cambio Escalante per Leiva).. C’è una punizione dal limite provocata da Hakimi (giallo, ma rischia il rosso per plateali proteste), la batte Milinkovic-Savic ed Escalante, posizionato a due passi dalla barriera, devia con il bacino ingannando Handanovic. Sembra l’inizio di una nuova fase e invece, tre minuti dopo, da un pallone perso al limite dell’area interista da Immobile, Brozovic trova Lukaku nella metacampo avversaria.. La palla arriva a Lautaro che insacca a porta vuota. Il sorpasso è compiuto.Ci sarebbe ancora un’altra occasione per amplificare il punteggio (Lukaku, sempre in contropiede, costringe Reina a bloccare a terra), ma forse sarebbe troppo per una Lazio che nel finale difende solo con due centrali, vogliosa com’è di trovare almeno il 2-3. Finisce fra i sorrisi e le pacche sulle spalle degli interisti,22' rig. e 46' Lukaku (I), 61' Escalante (L), 64' Lautaro Martinez (I)Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (90' D'Ambrosio), Barella, Brozovic, Eriksen (72' Gagliardini), Perisic (90' Darmian); Lukaku (90' Pinamonti), Lautaro Martinez (78' Sanchez). All. Conte: Reina; Patric, Hoedt (46' Parolo), Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (46' Escalante), Luis Alberto (78' Pereira), Marusic; Correa (70' Caicedo), Immobile (70' Muriqi). All. S. InzaghiHoedt (L), Lukaku (I), Hakimi (I).