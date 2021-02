Un weekend nero, da horror.dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio nel posticipo delle 20.45 giocato a San Siro. La squadra di Stefano Pioli sabato sera ha perso la prima gara esterna del suo campionato. Un ko frutto di una prova sottotono,allenata da Vincenzo Italiano. Dopo il sabato sera da incubo, è arrivata anche la batosta della domenica:. In vetta al campionato di Serie A c’è infatti la squadra di Antonio Conte, ora a +1 sui rossoneri. E il derby in programma a San Siro avrà un sapore diverso per entrambe le formazioni.- L’Inter che dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus ritrova subito la vittoria con la Lazio e approfitta del passo falso del Milan per prendersi la vetta della classifica. I rossoneri che crollano a sorpresa e. Il Milan sabato non è riuscito mai a trovare la porta avversaria, per la prima volta in stagione. L’ultima volta era accaduto nella stagione 19/20, contro l’Udinese. Spento, molle e incapace di reagire al dominante Spezia:. Complice anche un richiamo di preparazione in vista della seconda parte di stagione, il Milan nelle ultime settimane ha perso contro Atalanta e Spezia in campionato, Inter in Coppa Italia. E alla prossima di campionato ci sono proprio i nerazzurri. Pioli contro Conte, ma soprattutto: tanti i temi del match in programma domenica prossima. Ma prima il Milan avrà un’occasione per ripartire dopo il ko con lo Spezia.- Giovedì la squadra rossonera giocherà infatti in Europa League, sul campo della. Alle 18.55 a Belgrado si giocherà la, un match importante per i rossoneri che vogliono ritrovare subito il sorriso dopo la sconfitta di La Spezia.Tante domande, le risposte arriveranno dal campo, giovedì. Il Milan vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta di sabato per arrivare con un successo al derby e ripartire immediatamente.(nelle ultime 5 sono arrivate 3 sconfitte e 2 vittorie). Stella Rossa, Inter, Stella Rossa e Roma daranno le risposte.