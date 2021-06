Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che vedrà il Belgio affrontare il Portogallo, il centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku, ha parlato anche del suo momento.CRESCITA - "Ho fatto molti progressi, ma cerco sempre quel qualcosa in più. Tutti parlano di forma, ma penso di aver fatto un passo nella mia carriera e sto cercando di farne un altro."È stato eccezionale vincere il campionato, è stata una grande stagione, ma non credo che a livello generale sia stata la presenza di Ronaldo a motivarmi"."I portoghesi sono molto orgogliosi del loro Paese. Hanno grandi qualità tecniche, ma anche voglia di vincere. So che la partita di domenica sarà complicata. Mi piacerebbe avere il suo dribbling e il suo tiro. Penso che a lui piacerebbe avere la mia potenza e il mio gioco spalle a porta".PALLONE D'ORO - "Essere un candidato per il Pallone d'Oro è un sogno di cui non parlerò in pubblico"."Quando la gente parla di Lewandowski, Benzema e Kane, definisce questi giocatori di 'classe mondiale'; di me si tratta solo 'buona forma'. Questa cosa mi ha motivato a lavorare di più e a migliorare. Ora penso di appartenere a quella lista di giocatori di livello mondiale"."L'obiettivo è vincere l'europeo. Bisogna passare dei momenti difficili. Dobbiamo smettere di fare calcoli e cercare solo di prepararci bene. Domenica sarà un buon test per noi perché giochiamo contro i campioni in carica. Ma penso che risponderemo presente e daremo tutto per qualificarci, questo è certo. Cosa manca per vincere? Quando ripenso alla semifinale contro la Francia, al Mondiale di Russia, non eravamo abbastanza maturi. Ora abbiamo più mezzi per vincere, la fame nel nostro gruppo è molto grande".