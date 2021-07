, unacontro la quale non è semplice prendere le misure sulle lunghe distanze. E lo dicono i numeri: ​inin due stagioni, un secondo posto al suo primo anno, uno scudetto strappato dal petto dellaRomeluè stato il miglior attaccante del campionato italiano, totem dell', cresciuto in maniera esponenziale con Antonio, diventando quel giocatore completo che è ora. C'è però un lato oscuro nei numeri di Big Rom, un ultimo step da superare per essere un top anche a livello europeo.- Contro l'è stato fermato da Giorgio, un corpo a corpo da fine anni '80, trattenute, duelli aerei, spallate, tutto nelle regole, tutto nella norma, tutto nel rispetto reciproco. Un gol fatto, dal dischetto, con un dito a silenziare l'ex rivale milanista, contro gli Azzurri, poi un gol divorato, col destro, andato a sbattere su, ma mai quel senso di onnipotenza che si è visto in Serie A. E quello sul finale del primo tempo è stato l'unico gol realizzato in una fase a eliminazione diretta di un Europeo: 0 contro ilagli ottavi, 0 nel 2016, quando il Belgio uscì ai quarti per mano deldi Gareth(gli ottavi erano stati vinti 4-0 contro l'Ungheria, manon riuscì a segnare). E nei due Mondiali disputati, invece, quelli del 2014 e del 2018, ha realizzato un solo gol, contro gli, sotto il sole brasiliano. Nulla, invece, nel 2018, col Belgio arrivato terzo: ​, nessun gol. Macchina da guerra, invece, nei gironi, nella, nelle qualificazionied: è lì, praticamente, che è arrivato tutto il bottino nazionale, con 64 gol in 98 partite.In nazionale, quindi, due soli gol in 4 competizioni iridate nella fase a eliminazione diretta; coi club le statistiche non cambiano più di tanto se si prende il meglio che c'è:. Z, in quanto nella fase a eliminazione diretta coi nerazzurri non c'è mai arrivato,nel 18/19 enel 17/18).: ha condotto i nerazzurri di Conte in finale due stagioni fa, con 7 gol, ma rendendosi anche protagonista sfortunato nella finale contro il Siviglia, 7 gol con l'Everton nel 2015/16, con la corsa dei Toffees che si fermò agli ottavi con la Dinamo Kiev (5 gol contro lo Young Boys ai sedicesimi e 2 contro gli ucraini il turno successivo).E' cresciuto tanto, in questi due anni, Romelu, con indosso la 9 dell'Inter guidato in panchina da Antonio, quello decisivo per raggiungere il top del top anche in Europa:. Quando non si può perdere. Quando il margine d'errore è ridotto pressoché allo zero.@AngeTaglieri88