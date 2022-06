Conto alla rovescia per il ritorno di Lukaku all'Inter che, secondo il Corriere della Sera, ha già prenotato le visite mediche per l'attaccante belga. Il quale, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha scritto dei messaggi ai suoi compagni di squadra per avvisarli che sta tornando a vivere nella sua casa in City Life. La formula è quella del prestito.



Intanto Marotta chiede 40 milioni di euro per l'olandese Dumfries, richiesto dall'allenatore Tuchel.