Lukaku, Zaccagni, Immobile e...: chi gioca e chi no nei posticipi Roma-Torino e Lazio-Fiorentina

Si chiude il 26esimo turno di Serie A con due posticipi di alta classifica. Nel lunedì con vista Europa, scendono in campo Roma-Torino e Fiorentina-Lazio. Analizziamo le probabili scelte degli allenatori tra conferme e turnover. In casa giallorossa, potrebbe restare ai box Lukaku dopo le fatiche di coppa: pronto Azmoun. Fiducia a Svilar e Ndicka, panchina - almeno all'inizio - per Smalling e Pellegrini. Juric invece non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sconfitta con la Lazio. Qualche dubbio a centrocampo dove Ricci potrebbe prendere il posto di Ilic al fianco di Gineitis. In avanti non si tocca la coppia Sanabria-Zapata.



Le probabili formazioni di Roma-Torino



ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi



TORINO (3-4-1-2, probabile formazione): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Gineitis, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric



La giornata andrà agli archivi con Fiorentina-Lazio. I biancocelesti arrivano sulla scia del momento migliore della stagione, i viola invece da uno dei peggiori. Italiano recupera Biraghi ma perde Martinez Quarta. In regia dovrebbe rivedersi dal 1' Arthur, davanti Belotti con Beltran e Gonzalez. Altra panchina in vista per Bonaventura. Emergenza difesa per la Lazio. Non ci saranno lo squalificato Gila e il febbricitante Casale. Al fianco di Romagnoli potrebbe essere sacrificato un terzino. Sarri riflette su Immobile, pronta la staffetta con Castellanos ma Ciro dovrebbe partire da titolare. Conferme per Isaksen e Felipe Anderson, Zaccagni convocato ma da usare col bilancino.



Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Hysaj, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.