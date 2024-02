Roma-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Guarda Roma-Torino su DAZN

GUARDA SU DAZN

è il penultimo match della 26esima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi, dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, riprendono la loro corsa verso la zona Champions. Di contro, i granata, fermati 0-2 nel recupero contro la Lazio, cercano di ripartire immediatamente per giocarsi le ultime speranze di una qualificazione alla Conference per il prossimo anno.Nei giallorossi mister De Rossi valuta le condizioni dei singoli dopo i 120 minuti di giovedì in Europa League. È uscito acciaccato Llorente dal match contro il Feyenoord, al centro della difesa occasione per Huijsen con Mancini. Terzini agiranno Angelino e Karsdorp (insidiato però da Kristensen). A centrocampo si rivedrà Bove dall'inizio, può tirare invece inizialmente il fiato Paredes. Non destano preoccupazione le condizioni di Pellegrini, sarà in campo. Avanti El Shaarawy rischia nel ballottaggio con Baldanzi, a completare il tridente ci saranno Lukaku e Dybala.Nei granata apparso recuperabile Rodriguez che si candida per completare il terzetto di difesa con Lovato e Djidji. In mediana ci saranno Ricci e Linetty, fasce poi occupate da Bellanova e Lazaro. Avanti tandem Sanabria-Zapata con alle spalle Vlasic.Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.Milinkovic-Savic; Lovato, Sazonov, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.Roma-Torino si giocherà lunedì 26 febbraio 2024 alle 18.30. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.