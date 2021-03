Nottata italiana da dimenticare, sportivamente parlando. Luna Rossa combatte ma perde l'unica regata della notte dell'America's Cup contro New Zealand. In vantaggio per gran parte del tempo, in una sfida da brividi, con le due imbarcazioni sempre vicine e protagoniste di manovre spettacolari, la nave italiana, nell'ultimo lato, risalendo il vento, si trova nel lato sinistra, quello in cui non c'è vento, che gira dalla parte destra, andando a favorire i padroni di casa.



New Zealand, così, prende velocità e, alla boa, arriva con 150 metri di vantaggio. Ora si è sul 6-3 per i kiwi, che hanno il match point. A Luna Rossa serve un miracolo.