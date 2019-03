Il lunedì è sempre una giornata particolare, specie al mattino, quando bisogna ripartire con la routine settimanale. Amate il calcio e la vostra sveglia vi importuna molto presto? Benissimo, la nuova rubrica di Calciomercato.com nasce proprio per quelli come voi, per quelli che prima di andare a lavoro vogliono essere informati con i fatti freschi di giornata.



TUTTI I LUNEDI' ALLE 7.15 - In diretta sulla pagina Facebook del sito leggeremo e commenteremo tutti i quotidiani sportivi, lo faremo dal bar pasticceria “Graziano“ a Milano, con i clienti che arriveranno a bere un caffè e, perché no, anche con voi nel caso voleste raggiungerci. Vi aspettiamo numerosi, sul posto e online, dove leggeremo i vostri commenti. A farvi compagnia, tutti i lunedì mattina, ci sarà il nostro Pasquale Guarro, che passerà in rassegna tutte le notizie più curiose. La rubrica non ha ancora un nome, per quello attendiamo una vostra brillante intuizione che siamo certi non mancherà. Vi aspettiamo.