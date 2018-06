Sergej Rafailov, direttore generale dello Zorya, è intervenuto a ‘CalcioNapoli 24’ Live per parlare di Andrij Lunin, estremo difensore seguito dal Napoli: “Nonostante la sua giovane età è un ragazzo molto determinato e con margini di miglioramento. Preferisce vivere vicino il centro sportivo per allenarsi duramente ogni giorno. Bravo con i piedi? Io non sono l’allenatore, ma posso dire tante cose dal punto di vista umano. Dal punto di visto tecnico posso dire solo che lavora giorno dopo giorno per crescere in tutti gli aspetti, non a caso è richiesto da diversi club. Non ci sono soltanto club italiani, ci sono anche club spagnoli, austriaci e tedeschi, è ancora molto presto dire quale sarà il suo futuro. Stiamo valutano le diverse situazioni, il club che farà la migliore offerta lo prenderà. Il mercato si aprirà a luglio, quindi ci sono ancora diversi giorni, ma se si troverà l’intesa tra i due club si potrà anche chiudere prima dell'inizio dello stesso mercato".