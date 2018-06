Il Napoli sta cercando il sostituto di Pepe Reina. Il club, come riporta il Corriere della Sera, ha corteggiato Rui Patricio che ha chiesto la rescissione del contratto allo Sporting Lisbona, ma ormai sembra vicino al Wolverhampton, dato che non convince a pieno Ancelotti. Il desiderio numero uno del nuovo tecnico resta Areola, che però preferisce restare a Parigi nonostante l'arrivo di Gigi Buffon. L'iniziato numero uno adesso è Leno del Bayer Leverkusen. Il portiere tedesco piace tanto a De Laurentiis, che però non ha intenzione di versare i 25 milioni della clausola.