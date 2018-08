Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, è intervenuto a Calcio Napoli 24 TV.: “Napoli-Milan è stata una partita bellissima ed esaltante per la rimonta. Siamo alle prime ma Ancelotti è il maestro dell’equilibrio, con i rossoneri c’è stata una reazione importante da grande squadra. La rosa è stata puntellata e sono sicuro che il Napoli farà un grande campionato, poi vedremo se arriverà lo Scudetto o meno". Su Luperto: “Il più veloce in campo contro il Milan? Caratterialmente non ho mai avuto dubbi che avrebbe sfruttato la prima occasione, ha dimostrato freddezza. A Dimaro si è fatto trovare presente, adattandosi anche a sinistra. E’ stata un’esperienza importante anche se non mi piace parlare di adattamento perché nel calcio moderno bisogna saper fare tutto". Sul futuro: “Abbiamo parlato prima del ritiro, Sebastiano è un giocatore del Napoli ed andremo avanti su questa strada. Viviamo giornata dopo giornata, lui si sente parte del gruppo guidato da Ancelotti. Lui aveva bisogno della sua crescita, adesso vedremo dove arriveremo. Lui è arrivato a Napoli a 16 anni e mezzo, giocare nel Napoli è un sogno per qualunque ragazzo”. Sull'esordio: "Parlo spesso con lui. Dopo l'esordio abbiamo parlato come sempre, questa è la sua forza. Lui fa i fatti, preferisce parlare poco".