Brutta notizia per Joao Mario, centrocampista dell'Inter, che nella giornata di ieri ha perso il padre, come risulta dal quotidiano Record. Anche la società nerazzurra ha espresso il suo cordoglio.



Questo quanto riporta il comunicato dei milanesi: "La famiglia nerazzurra si stringe attorno a Joao Mario per la scomparsa del papà. Al centrocampista e alla sua famiglia va l'abbraccio di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri".