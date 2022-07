Abel Balbo all'Udinese, ma non solo. Marino Mariottini tra gli anni '80 e '90 ha scoperto Di Carlo, Di Mauro, Tovalieri, giocando un ruolo importante nella carriera di molti giocatori e guidando anche Arezzo e Inter.



"L'Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Marino Mariottini, storico direttore sportivo bianconero tra il 1988 e il 1993, periodo nel quale guidò la risalita in Serie A dell’Udinese scoprendo anche un talento come Abel Balbo. Da parte di tutto il club le condoglianze ai suoi cari".