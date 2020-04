". Malato da diversi mesi, si è spento questa mattina nella sua casa, in provincia di Treviso. Tra le squadre con cui è stato protagonista in campo spicca la, che portò fino alla Serie A.. Appesi gli scarpini al chiodo, dopo aver allenato per qualche anno, si era ritirato a vita privata nella campagna friulana, dedicandosi ai suoi hobby:", in cui racconta tanti aneddoti della sua carriera, e parla di un solo rimpianto: aver osato fare un tunnel a, il suo idolo. QUI Calciomercato.com racconta la sua storia.