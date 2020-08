Grave lutto per Roberto Baggio. E' morto, a 88 anni, il papà, Florindo, nella casa di Caldogno, il paese dove la famiglia del Divin Codino ha sempre vissuto. Padre di 8 figli (Roberto è il sesto), 2 calciatori (Eddy, chiamato così in onore di Merckx, ha giocato tra B e C), Florindo 'voleva' Roberto ciclista, ma il fuoriclasse italiano ha deciso di diventare uno dei giocatori più forti di sempre.