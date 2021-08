Da alcune orenon è più un giocatore delma è ufficialmente un nuovo difensore del, il difensore brasiliano con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram ha salutato i tifosi granata:"Sono arrivato ragazzo, partirò come uomo. Ho vissuto tante cose qui a Torino, tante cose sono successe, tante cose ho imparato. Ma è ora di salutarvi, non ho mai smesso di dare il massimo, tra l'altro... per essere il meglio di me! grazie di tutto Torino Fc, grazie di tutto Torino città. Porterò sempre in mio cuore..".