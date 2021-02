"Vivo in bikini o in lingerie" e con questa filosofia di vita Lyna Perez ha sfondato. Sognava di fare la modella da quando aveva 14 anni e con il suo primo set scattato con l'aiuto di un amico alla fine ha sfondato fino a farsi scritturare da Playboy. Oggi ha oltre 6 milioni di follower su instagram, oltre 5 su tik tok ed è seguitissima in tutti i suoi profili. Lo sport? Oltre alla palestra adora il basket ed è superfan dei Miami Heat. Ma sono le sue foto a battere record su record, semplicemente... perché vive in bikini. Eccole nella nostra gallery.