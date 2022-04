La frittata di Radu che rischia di costare il campionato all'Inter è clamorosa, ma è solo l'ultima di una serie di errori grossolani da parte dei portieri di squadre anche estremamente blasonate: marzo e aprile sono stati due mesi da incubo per la categoria dei portieri, sempre più coinvolti dalla costruzione dal basso. Si comincia con Donnarumma e gli scippi di Benzema, passando per le esitazioni di Steffen e Meret sulle pressioni degli attaccanti.



