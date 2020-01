Gli anni passano, la classe resta. Parafrasando Aldo, Giovanni e Giacomo in 'Tre uomini e una gamba': "Non sono calciatori professionisti, sono presi dalla strada. Tranne uno, quello col 10". Francesco Totti, 43 anni, incanta ancora, perché il fisico può pure cambiare sotto il peso degli anni, ma i piedi, quelli, proprio no. Ed è così che nel campionato di calcio a 8, con il suo Totti Sporting Club, nel 3-3 contro la Gamondi Roma, realizza una rete che profuma di passato (video forzaroma.info): punizione defilata, collo esterno, palla sotto l'incrocio e compagni in festa.

"Ma tu sei matto, tu sei matto!". Il tempo passa per non passare mai.