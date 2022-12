Alexis Mac Allister vuole la Juventus. Lo fanno sapere le persone più vicine al 24enne centrocampista argentino, che reputa la Juve una squadra "straordinaria" e, nel momento in cui arrivasse un'offerta in grado di accontentare il Brighton di De Zerbi, quella bianconera sarebbe meta più che gradita.



Alexis ne ha parlato col padre Carlos (di origini scozzesi e irlandesi, ma ha il passaporto comunitario grazie a mamma Silvina ha radici italiane di Belmonte del Sannio in provincia di Isernia nel Molise, paese da cui erano emigrati gli antenati della nonna Maria Elida Garcia), che gli cura gli interessi con l'agente amico di famiglia.



A gennaio sarebbe possibile solo se ci fosse un'uscita importante: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'indiziato a lasciare Torino è lo statunitense Weston McKennie, che piace a diversi club inglesi.

In estate la Juve rischia di perdere Rabiot: il nome di Mac Allister è balzato in cima a una lista in cui c'è da tempo anche il serbo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.