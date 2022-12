Alexis Mac Allister è uno dei protagonisti di questa Argentina sfavillante che si lancia a grandi falcate verso la finale. Nel post partita il centrocampista ha parlato ai microfoni della Rai .“È stata una notte speciale per noi. Sapevamo di dover affrontare una partita dura. Abbiamo dato tutto, mettendo cuore e qualità. Come squadra abbiamo fatto un grande lavoro, ma sappiamo che là davanti abbiamo Messi che per noi è speciale e importante. È stato decisivo e ha fatto la differenza” ha dichiarato il giocatore del Brighton, tessendo le lodi del suo compagno di squadra.