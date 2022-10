: una parata su Vlahovic, decisiva per arrivare all'intervallo sul 2-0. Un'altra fondamentale a inizio ripresa su Rugani e nel finale su Cuadrado.fa quel che deve.giganteggia su Vlahovic che gli sfugge solo una volta.non si passa.: ogni volta che si sovrappone crea un serio pericolo (26' st: difficile fare meglio di Corund).davanti alla difesa sembra un gigante.: tra i migliori già all'andata, si conferma (41' st).: uno spezzone all'andata per colpire due legni, questa volta sembra un fenomeno al cospetto dei malcapitati juventini (21' stun centrale in più per difendere il doppio vantaggio).: tra le linee è un problema senza soluzione, colpisce pure una traversa su punizione a Szczensy battuto.: all'andata ha dato un assaggio delle sue capacità, tutte confermate in patria (26' st: porta quantità nel finale).Pierrot 7,5: riempie l'area e regala l'assist per il 2-0 ad Atzili (41' st).All.dal suo punto di vista, un capolavoro che non dimenticherà mai: finisce in porta con la palla sul colpo di testa di Atzili, sbaglia tutta la lettura sul secondo gol. Poi para anche, ma dovrebbe essere la normalità.a picco come tutti, all'inizio Cornud fa quello che vuole dalla sua parte (23' sttroppo poco per deludere quanto gli altri).: guida una difesa che fa acqua da tutte le parti.: rispolverato dopo quasi due mesi in naftalina, non ne azzecca una e Atzili gli salta in testa.l'involuzione è senza fine, sul secondo gol di Atzili è come se non ci fosse (29' st).non corre, rincorre. La palla, gli avversari, una condizione che non c'è mai. (1' stnon lascia il segno al di là della zona di partenza)è stato inseguito per tutta l'estate, è uno dei tanti misteri di questa squadra (1' st: male proprio come gli altri, ma entra già sul 2-0).almeno qualche sportellata la dà, non può bastare.si incaponisce, non azzecca una giocata che sia una, perde il sanguinoso pallone che si trasforma nel 2-0.24 minuti o giù di lì a cercare una posizione che non trova, poi si ferma di nuovo per un problema muscolare (24' ptentra e qualcosa là davanti succede, ma si divora il gol che avrebbe riaperto la partita prima dell'intervallo)un colpo di testa e per poco fa gol, poi è il solito lottare con i mulini a vento.All.tutti gravemente insufficienti, lui non può che esserlo più di tutti se la Juve non ha nemmeno un barlume di orgoglio. Il momento di fare un passo indietro è passato già da un po'