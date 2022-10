Maccabi Haifa-Juventus (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la quarta giornata nella fase a gironi di Champions League. I bianconeri sono praticamente obbligati a vincere per tenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale ai danni di Paris Saint-Germain o Benfica.



LE ULTIME - Ancora senza Chiesa e Pogba, Allegri si affida a Di Maria, preferito a Milik nel tridente d'attacco con Vlahovic e Kostic. In difesa Cuadrado è favorito su Danilo.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MACCABI HAIFA (3-5-2): Cohen; Batubinsika, Seck, Goldberg; Sundgren, Chery, Mohamed, Lavi, Haziza; Pierrot, Azili. All. Bakhar.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. (A disp. Perin, Pinsoglio, Danilo, Gatti, Rugani, Locatelli, Miretti, Fagioli, Soulé, Kean, Milik). All. Allegri.



Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna).