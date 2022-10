La sconfitta contro il Milan ha riacceso le discussioni intorno alla Juventus. Allegri è nel mirino dei tifosi e le due vittorie di fila contro Bologna e Maccabi Haifa non sono bastate a calmare le acque. Oggi alle 18.45 i bianconeri si riaffacciano in Champions per la quarta giornata del gruppo H, di nuovo contro il Maccabi, stavolta in Israele. Ad Haifa cercano la seconda vittoria europea con l'obiettivo di avvicinarsi a Psg e Benfica che alle 21 si sfideranno nello scontro diretto per il primo posto.



LE SCELTE - Allegri ritrova Di Maria, Milik in panchina e Paredes in regia. L'allenatore risparmia Bremer e lancia anche Danilo, diffidato, occhio a un'eventuale squalifica nella prossima gara contro il Benfica; Cuadrado spostato sulla linea dei centrocampisti.



Le formazioni ufficiali

Maccabi Haifa (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Lavi, Mohamed, Chery; David, Pierrot, Atzil.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Paredes, McKennie; Vlahovic, Di Maria. All.: Allegri.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER L'APPROFONDIMENTO DI 100ESIMO MINUTO DI GIANCARLO PADOVAN